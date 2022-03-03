俄羅斯出兵攻打烏克蘭，已進入第8天，俄軍1日轟炸烏克蘭首都基輔的電視塔時，曾警告居民快點逃離。前民進黨立委郭正亮預測，烏克蘭若不投降，俄羅斯可能會開始轟炸，接下來可能會使用戰略轟炸機或是導彈做大規模的轟炸，傷亡就會非常多。

郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭總統澤倫斯基現在不認輸，通常都會導致戰爭升級，俄軍從克里米亞上來，已經跟烏東的民兵會師，已經把這個地方包圍起來，並斷水、斷電、斷糧，就是看烏克蘭要不要投降。

郭正亮接著表示，亞速海整個被俄軍控制，所以沒有人可以幫烏克蘭，像糧食就沒有管道進來。目前俄軍可能採取類似的模式，比如圍城、放一條便道讓可以離開的烏克蘭民眾先離開，但若是在期限內不走，就是準備當共犯，接下來就是斷水、斷電、斷糧、圍攻，逼烏克蘭投降。

郭正亮指出，烏克蘭若不投降，俄羅斯可能會開始轟炸，目前還未使用戰略轟炸機或是導彈做大規模的轟炸，接下來可能會採這樣的模式，傷亡就會非常多。俄軍已經圍基輔8天，已開一條便道讓烏克蘭民眾離開，但還是有人選擇不走。如今聯合國人員已撤走，基輔大概離真正的戰爭不遠了。