高市府地政局「111年度第1季開發區土地標售」推出11標12筆優質建地。（高市地政局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府地政局「111年度第1季開發區土地標售」2日公告、16日開標，此次推出11標12筆優質建地，合計總底價14億2766萬6051元。民眾可至市府四維行政中心或上高雄房地產億年旺、地政局及土地開發處網站下載相關資料，在期限前完成投標。

「高雄大學區段徵收區」因後勁溪整治及周邊美綠化、賣場進駐商圈形成及新台17線興闢，社區環境優質。地政局本季釋出1筆住四土地，面積約1346坪，臨大學31街及新台17線，近右昌商圈及楠梓家樂福商圈，適合興建住宅大樓。

小港國際機場北側的「第86期市地重劃區」，北側有中安路聯接88快速道路及國道1號，步行至捷運紅線草衙站僅需5分鐘，交通便捷，具備陸海空運輸優勢，西北側隔中安路為大型休閒購物中心。本季推出1筆面積約1114坪特定倉儲轉運專用區土地，適合發展航空、海運、陸運關聯產業。

「第48期市地重劃區」位於中華二路與建國三路之間精華地帶，北側緊臨綠園道，西側為三民國小，地理位置優越，本季推出1筆住五土地，面積約58坪，臨綠園道及8米道路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，生活機能完善。

位於高鳳路東側的「大坪頂5號道路區段徵收區」市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，本季推出1筆土地，面積約770坪，臨孔宅一街及孔宅十街，緊鄰孔宅綠園，適合規劃透天住宅。

「高坪一、二期區段徵收區」有近10萬坪之熱帶植物園與綠地，為全市綠覆率最高的優質休閒住宅環境。本季在高坪一期推出1筆面積約1033坪住二土地，臨高坪七路、高坪62街及高坪78街，近大坪頂運動公園，形狀方整，利於規劃。高坪二期推出3標4筆土地，其中1標2筆住一土地，位於高坪18路，近熱帶植物園區，休閒及居住環境佳。另2筆土地，面積各約976坪及400坪，近大坪頂運動公園，休閒條件佳。

另第9期、33期及77期重劃區各推出1筆土地，供投資人多種選擇。

為配合防疫需求，開標作業將在地政局第一會議室舉辦，同時將在地政局Facebook粉絲專頁直播。