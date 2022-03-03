「純視訊」股東會及以視訊輔助實體的「混合型」股東會規範出爐！金管會證期局副局長蔡麗玲3日指出，預告期間爭議較大在於混合型股東會若線上「斷訊」、實體股東會繼續開時表決股數計算，參採國外、各界專家學者的意見後決議，線上股東可列入出席股東母數，但因斷訊無法投票視同「棄權」，此次與預告期不同的共有8條法規，將於近期發布施行，對實踐股東行動主義之提升，將有重大助益。

有關斷訊處理，蔡麗玲表示，所謂「斷訊」指的是30分鐘以上不能連線、斷訊後應在五日內延期或續行集會。在表決權的計算上，依規定混合型股東會，若實體出席股東過半的話，表決時出席股數的母數會納入實體、視訊股東的股數，但斷訊後視訊股東無法表決，因此會視同「棄權」。

蔡麗玲解釋，主要考量若實體股東90％表決已超過法定股數了，只因為少數的10％視訊股東無法參與就要將股東會延期，公司成本會很高，因此外界認為應該讓股東會繼續，而視訊的股東已參與股東會，所以應算入表決母數，無法投票則視同棄權。

另外，因斷訊而延期的股東會，若第一次有參加的股東，才能再參加第二次延期的股東會。若第一次沒參加實體會線上股東會，就不能參加第二次延期的股東會。

在資料保存上，蔡麗玲表示，雖然外界建議全程錄音錄影的資料，公司比照平台業者只要保存一年即可，但考量股東權議，最後還是規定公司須「永久保存」、平台業者保存一年。對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料，公司應永久保存，平台業者應至少保存三年。如發生訴訟，平台業者應保存至訴訟終結為止。

在召開「視訊股東會」須符合的條件有四大：無董監選舉案、無解任董監案、無重大併購案、公開發行公司應委託股代。「視訊輔助股東會」則有三大條件：無董監選舉案或無超額競選、無解任董監案、公開發行公司應委託股代。

此次配合修改的公開發行股票公司股務處理準則及公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法共八條，包括第44條之9、16、17、19、20、21、22、23。