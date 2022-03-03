俄羅斯遭國際制裁、且被三大信評降評，讓壽險業投資的1382億元俄羅斯債券，面臨半年內「出清」的壓力，保險局主秘蔡火炎表示，若是俄國公司債、金融債已非投資等級，保險業依法已不得再投資，若是俄羅斯公債則因ESG及人權等因素，亦不應投資，因此保險業半年內應想辦法出清俄國投資部位，若因故無法出清，須向金管會提出報告、定期追蹤。

壽險業目前必須先依會計準則，評估俄債還本付息是否正常，是否要在綜合損益中認列投資損失，蔡火炎表示，1382億元僅占壽險資金0.46％，各公司投資規模都不算大，即便「全部損失」，都不會造成任何一家壽險公司淨值比不到法定要求3％的問題。

另外，本國銀行投資俄羅斯債券有50億元，但因沒有信評等規定，銀行局副局長林志吉表示，銀行並不用限期出清，但需自行評估投資風險、是否認列損失或出脫，同時未來也因機構投資人盡職治理守則，國銀將不會再對俄國加碼投資。

證券商自營部位並沒有投資俄國部位，但國人投資的國內基金，到2月底有269億元的俄國部位，占0.55％，境外基金到1月底則有317億元，占0.85％，同樣也不符投信盡職治理守則、不得投資涉及人權或武器製造標的等規範，證期局副局長蔡麗玲表示，投信基金除不得再加碼投資俄羅斯外，現有部位也應評估相關投資風險、考量投資人最大權益，決定如何調整部位，並要在公開說明書上揭露。