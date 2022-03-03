疫情驅動整體消費市場網路使用量提升，凸顯固網寬頻重要性，東方線上「2021年家用寬頻使用行為暨滿意度調查」出爐，中華電信HiNet光世代寬頻服務表現亮眼，在「網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、障礙解決速度、整體滿意度、最信賴品牌、網路體驗最佳品牌及推薦度」等10項指標皆獲得滿意度第一的冠軍殊榮，更以高速、穩定的寬頻上網服務特點成為市占率最高的品牌，HiNet光世代為客戶堅守每個第一，持續提供穩定的網路品質。

東方線上係國內知名消費者生活型態與消費市場研究顧問，長期進行台灣消費者研究，提供客觀的市場研究報告。根據東方線上消費者研究調查顯示，疫情後受訪者最常進行的上網活動，以線上觀賞影視節目、使用即時通訊軟體、收發E-MAIL、網路購物等行為最常見，其中又以收看媒介的OTT平台眼球市占率近7成為大宗，大幅超越第四台30％，顯示消費者影視習慣已有所改變。中華電信HiNet光世代兼具穩定與速度的特性，更在「玩線上遊戲最穩定不斷線、看影片或直播最流暢、線上學習／居家上班最順暢」等網路體驗關鍵指標項目中領先同業，獲得8成客戶高度肯定。

此外，調查顯示上網體驗是一般民眾選擇寬頻業者時的首要考量，有超過7成民眾覺得家中Wi-Fi分享器體驗可以更好，有近6成的其他寬頻用戶表示正在考慮轉換至中華電信，詢問對於現有合約到期後是否轉換寬頻業者，中華電信HiNet光世代用戶忠誠度十足，高達8成用戶選擇繼續使用中華電信，以持續追求更高品質、穩定的寬頻網路服務。

中華電信提供多元方案供用戶依需求自由搭配，三網飆配方案涵蓋HiNet光世代、Wi-Fi全屋通、行動精采5G三大服務，無論在家或出外皆能享受極致網速，最高還可獲得Hami Point 10300點(1點=1元)；HiNet光世代智慧生活方案亦推出網路門市限定優惠，線上申辦加碼Hami Point 300點，優惠內容提供行動購機折抵金、Hami Video、家用Wi-Fi進階型、i寶貝智慧音箱、安心上網資安服務等超值好禮五選一；HiNet光世代家庭安心包更推出超值活動，申辦300M以上速率，活動期間每月＋16元即享防駭守門員、色情守門員、上網時間管理(三選一)與Wi-Fi全屋通等回饋好禮。