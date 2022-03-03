法德藥（4191）因主辦、協辦輔導券商辭任，將撤銷興櫃。公司表示，由於台灣生技資本市場環境丕變，新藥公司募資不易，內部將積極調整營運方向，並進行組織變革、健全財務結構，待營收獲利改善後，再重新啟動上市櫃之申請作業。

法德藥近年來密集取得藥證、研發成果陸續顯現，但因藥品市場變化大，美國市場銷售不如預期，加上新藥研發經費持續投入而導致公司長期虧損。

採取中、美雙報策略的法德藥，近年來密集取得學名藥證，研發成果陸續顯現，今年初取得三張藥證，包括：抗憂鬱症Venlafaxine ER Tablets 75mg、150mg，獲得美國FDA正式核准並取得藥證；抗慢性鐵質沉著症派鐵可溶錠125毫克，取得台灣衛生福利部TFDA藥品許可證；抗B型肝炎恩替卡韋片（Entecavir Tablets）取得中國NMPA學名藥藥證。歷年來共已獲得六項產品18個劑量之美國學名藥證、四項產品11個劑量之中國學名藥證以及八項產品11個劑量之台灣學名藥證。

此外，法德藥目前仍有數種藥品正在審評中，包括抗癲癇、抗思覺失調症、糖尿病、高血壓等藥品，將持續為公司注入成長動能。

法德藥並積極尋求全球代工合作機會，發展CDMO業務，增加多元化的代工品項與劑型，以其技術本位的競爭優勢，搶攻千億美元商機。公司亦不排除與其他藥廠各種形式之策略合作機會，待重新調整好組織、健全財務結構後，將再重新啟動IPO計畫。