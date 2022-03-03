鶯歌碧龍宮近期也結合當地陶藝特色，推出神陶藝龜，短短2個月連帶帶動香油錢收入，增加約40萬元。（鶯歌碧龍宮提供）

受疫情影響，廟宇香油錢受衝擊，許多廟紛紛轉型，開始研發在地文創商品，增加額外收入。新北市樹林濟安宮考量參拜族群年輕化，設計皮革平安福鑰匙圈、金鏟子、文具組，因應不同時節限量販售，帶動香油錢成長近3成。另外，鶯歌碧龍宮近期也結合當地陶藝特色，推出神陶藝龜，短短2個月連帶帶動香油錢收入，增加約40萬元。

距今已有230多年歷史的濟安宮為樹林重要信仰中心，廟方人員表示，近年觀察到來參拜的幾乎都是30、40歲的中生代，傳統的平安符、文昌筆等小物，已無法吸引民眾目光，因此廟方2019年便成立文創小組，號召年輕人加入，設計主神保生大帝、虎爺等Q版商標，套用在各式商品上。

「限量1000個皮革平安福，5天內就售光！」濟安宮說，廟方今年過年推出皮革造型平安福鑰匙圈，積極利用臉書行銷，引起地方轟動，短短數日吸引近千人按讚，第一批限量出售後，許多信眾都反映買不到，因此近期再次追加2000份，提供給信眾預購。

除了平安符外，濟安宮也近期也推出小神衣、2B文具組、金鏟子等特色商品。濟安宮表示，廟內有供奉文昌帝君、註生娘娘等神尊，因此也因應大考時間、神明聖誕的時程，推出相關特色商品，一推出即秒殺，而疫情期間，文創商品的額外收入也使整體香油錢增加3成以上。

另外，供奉八卦祖師的鶯歌碧龍宮，因廟內大樹巨石宛如八卦圖紋的神龜，因此常有信徒慕名前來參拜，廟方靈機一動，與鶯歌陶瓷廠合作推出鍍金、彩色陶瓷龜，分別捐贈2000或800元就可帶回家，推出2個月來就吸引200名以上信徒收藏。

碧龍宮表示，除了推出陶瓷龜給民眾收藏外，廟方近年來也致力於行銷，在廟內增加許多3D彩繪作品，希望帶動網美打卡熱潮，另外廟方也將在農曆3月16日的八卦祖師聖誕，舉辦擲筊比賽，擲獲最多聖筊的信眾將獲得轎車一輛。