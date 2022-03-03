桃園市婦女節系列活動開跑，推出「1看、2聽、3享受」系列活動，包含5場影展、2場講座、心聲募集。國內外顯示研究，疫情影響女性心理健康，桃園市長鄭文燦說，期盼婦女節讓市民共同關注性別議題，共創平權友善環境。

桃園市社會局指出，近2年受到疫情影響，國內外調查顯示，女性因是家庭主要照顧者，較過去面臨更多心理壓力，加上女性各生命階段都有社會價值觀念的框架綁住，長期累積心理壓力更是無法釋放，可透過婦女節，認識心理健康資源及協助管道。

鄭文燦表示，根據世界衛生組織統計，全球女性罹患憂鬱症比率為男性的2倍。若衛福部統計，台灣女性罹患憂鬱症比例為男性的1.8倍。因此關心女性職場、家庭角色是重要議題。他也說明市府對女性的努力，如市府一級機關女性首長超過4分之1。

心靈講座「自我不設限」4日下午2時於桃園市婦女館舉辦，探討女性在生命不同歷程轉變、角色適應。「別讓應該框住你」則是6日下午2時於平鎮婦幼活動中心演藝廳舉辦，說明女性常被端莊、優雅、顧家、賢慧框架綁架，由心理師談談如何走出框架。

鄭文燦說，1看、2聽、3享受中，包括5場心塵影展暨映後座談、2場心靈講座及心聲募集活動。其中心聲募集是只要在社會局臉書粉專填寫線上問券，就可獲得全家暖心咖啡，但活動開跑後，原規畫2000杯隨即索取一空，因此決定再加碼2000杯。