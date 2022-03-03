交通部發行面額1000元的國旅券，為鼓勵民眾使用，觀光局於昨日抽出第1梯次國旅券旅宿業加碼57個獎項，今日公布在官網上，並陸續通知幸運中獎民眾。觀光局表示，第二梯次抽獎時間為5月2日，獎項包含晶華酒店、理想大地渡假酒店、礁溪老爺大酒店、台北寒舍艾美酒店、雲品溫泉酒店日月潭等67張住宿券，歡迎民眾盡速使用國旅券取得抽獎資格。

觀光局指出，國旅券推行至今已破百萬人抵用，超過6成民眾使用於旅宿業。為鼓勵民眾繼續使用國旅券入住旅宿業，觀光局與旅宿業者、各公協會攜手加碼，凡於國旅券活動期間內（2021年11月1日至2022年4月30日止）使用國旅券至旅宿業住宿折抵住宿費，即符合活動抽獎資格。

觀光局說，2日抽出第1梯次加碼獎項，獎項包含福容大飯店、台北花園大酒店、福華大飯店等共57張住宿券，中獎名單已公告於「旅宿業加碼抽獎活動」網頁，中獎民眾1周內連繫5次以上未果，將視同放棄抽獎獎項。

觀光局呼籲，未中獎的民眾別氣餒，只要把握機會於使用期限前至旅宿業店家使用國旅券抵用住宿費，即可獲得活動抽獎資格，觀光局將於5月2日辦理第2梯次抽獎，並於5月3日下午2時公告中獎名單。