桃園市龜山區30歲阮姓婦人在連續假期妊娠初期出血嚴重，在劉姓丈夫陪同下開車至醫院求診，卻因急診室無婦產醫生請其轉往大型醫院治療，劉夫經過萬壽路二段發現妻子出血量大，趕緊求助龜山警分局龜山派出所值班台警員戴雯慈、粘凊紋見情況緊急當下以警車開道引導劉男車輛，短短10分鐘趕到長庚醫院治療，所幸婦人及胎兒平安。

案件發生於228連續假期尾聲，16時30分許劉姓男子於龜山派出所門口臨停，十分火急衝進值班台員警，表示車內阮姓妻子妊娠初期出血嚴重，稍早先至桃園地區某醫院掛急診，但該院表示連假期間無婦產科醫生值日，請他自行至其他醫院診治；由於婦人出血量大，劉男懇請警方協助開道前往林口長庚醫院。

警員戴雯慈、粘凊紋聽聞後，判斷若等待救護車到來，恐會耽誤更多時間，為考量孕婦及胎兒安全，隨即駕駛巡邏車一路鳴警笛於前方開道約10分鐘內抵達林口長庚醫院診治，所幸經過醫生急救治療阮婦與胎兒均安， 龜山派出所所長馮理澤表示，員警處理得宜，幫助真正需要的民眾也是警察的工作範圍。