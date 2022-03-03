今(3)日又發生全國大跳電，清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，依照台電的說法，事故之前備轉容量率達24.61％，這起數據是把光電與風電一同計入，但實際扣除後，當時備轉容量率不到1成，「根本就在說謊」，才會導致興達電廠事故一發生，又爆發全台大停電。

論悉這起事故，葉宗洸指出，興達電廠共有9部機組，其中4部為燃煤機組、5部是燃氣機組。依照台電說法，起因乃是興達電廠開關場爆炸，9部機組電力無法外送，才會造成南部電網電力供給下降。

葉宗洸提到，在南部電網當中，有個龍崎超高壓變電所，負責南部電力輸配。由於興達電廠電力瞬間中止，不僅使得龍崎超高壓變電所來不及反應，也讓超高壓變電所跳脫，龍崎又負責核三廠、大林電廠與南部電力調配，故障之後無法對外送電，台電只好全部降載處理。

葉宗洸也說，電力配置一直都是南電北送，事故發生後，導致如此電力配置無法進行，再加上北部用電高於供電，負責送電的電驛出現負載過高，只好從電網中自動跳脫，以策安全，才會在電驛相繼跳脫後，釀成全台大停電的情況。

事故發生之後，台電釋出新聞稿，強調事故前備轉容量率達24.61％，可提供電力是707萬瓩，葉宗洸直說：「根本就在說謊！」並指出這起數據是把光電與風電一同計入，如果單扣除近期太陽光電可提供約15％備轉容量率，當時備轉容量率不到1成。

蔡政府執政以來，停電情況頻頻發生，葉宗洸說，這就是堅持發展非核家園的後遺症，當核電機組日後逐漸除役，未來供電量越來越少，呼籲政府一定要調整能源政策，否則全國跳電與停電狀況，將不斷上演。