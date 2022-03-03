豬菊花肉並非真的「菊花」！1名網友日前在某間餐廳的餐單發現「豬菊花肉麵」，嚇壞問說「好想問老闆，這真的是豬的菊花肉嗎」；文章一出網友紛紛解答，原來菊花肉是指「豬臉頰肉」，又稱嘴邊肉，因為花紋像菊花而得名，菊花肉常可在較老的麵攤中見到。

1名網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，圖片中是某間餐廳的餐單照，在麵品類的項目中，出現1個「豬菊花肉麵」讓原PO嚇壞，將圖片公開在網路上後問說「好想問老闆，這真的是豬的菊花肉嗎？你敢點來吃嗎」照片曝光引發討論。

網友見到餐單「豬菊花肉麵」嚇壞，其他網友紛紛解答，原來菊花肉是指「豬臉頰肉」，又稱嘴邊肉，因為花紋像菊花而得名。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不過不少內行的網友直接留言解釋「其實菊花肉並不是豬的屁眼肉，指的是豬臉頰肉，也是小吃店常見的嘴邊肉，因為紋路像菊花，故被稱為菊花肉」、「豬臉頰肉，表面薄膜修掉後切片，簡單的燒烤後加上鹽跟黑胡椒粒就是人間美味」、「名稱嚇人，卻是相當好吃」、「稍微有歷史一點的麵攤，叫小菜切肉一般都有肉速尾，菊花肉，筋仔肉，三層肉可以選」、「菊花肉好吃，那是嘴邊肉一種」。

此外，許多人認為的肛門肉，其實就是常見的「大腸頭」，而傳統市場豬肉攤還有1個常讓人誤會的肉別「老鼠肉」，老鼠肉指的則是豬後腿肉的內部，一小塊幾乎無油脂的瘦肉，因為外型像老鼠才會這樣命名。