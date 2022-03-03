用摩托車將棉被分送到緬甸實皆省、撣邦、克耶邦等地流離失所的難民營。（圖由靈鷲山慈善基金會提供）

靈鷲山常住法師整理一批二手棉被，輾轉捐給緬甸仰光偏鄉的比丘尼學院，靈鷲山慈善基金會配合啟動「靈鷲送暖」專案，獲得各界善心人士支持，額外募集到逾千條新棉被，嘉惠緬北邊區因戰亂而流離失所的難民。一念善心帶動十方善念，牽起中緬兩地千里善緣，為嚴寒的冬天帶來無限暖意。

靈鷲山慈善基金會表示，山上法師們去年底整理了187件二手棉被及厚毛毯，這批棉被在妥善的使用與細心維護下，雖舊如新，經詢問確認國內無相關需求後，轉而聯繫緬甸合作夥伴，獲緬甸全國性慈善組織Myanmar Liver Foundation回覆，希望幫忙捐給有需要的寺院。

這批棉被於2月中旬順利捐給緬甸仰光偏鄉的2所比丘尼學院，分別是Shwe Yadanar Philanthropic School 及 Shwe Sandar Thara Nun’s School，學院收留的長者及小比丘尼日前透過視訊表示，仰光今年很冷，年長的人特別需要棉被；且這批棉被質料非常好，讓他們有收到新年禮物的感覺。特別向靈鷲山佛教教團表達真摯的感謝。

善的漣漪，如石投水，不斷擴散。捐贈棉被的訊息獲得許多善信大德支持，包括與靈鷲山慈善基金會長期合作前往緬甸服務的長庚醫院醫護志工，紛紛捐出善款共襄盛舉。慈善基金會透過國際社區合作夥伴（Community Partners International）協助，在緬北就地購買1340件新棉被，於今年初分送給緬甸實皆省、撣邦、克耶邦等地因戰亂而流離失所的難民，讓他們在千里之外感受到台灣的愛心。