台泥企業團與統一超商3日共同宣布，未來台泥旗下子公司台泥儲能(NHΩA.TCC)將攜手7-EVELEN，打造結合綠能、儲能與充電服務的新世代充電站，啟動「新能源新生活」。

NHΩA.TCC充電服務第一站從花蓮「台泥DAKA」出發，為東部首座提供所有電動車充電規格，並結合儲能設備、可依尖離峰調節用電需求的環保節能充電站，更設置全台第一座純綠電「24K GREEN」充電樁，100％由「DAKA和平花」太陽能供電與儲存，未來計畫引進風機，期逐步創造全綠電充電場域。

台泥企業團董事長張安平表示，台泥是新能源，新生活的探索者。在花蓮台泥DAKA的NHΩA.TCC充電站，是台泥第一個用於思考新能源以及執行新能源的場域。台泥的充電服務，其實就是節省能源。台泥以創能，節能，到儲能，迎接一個新能源，新生態的生活。從征服自然的心態改成與自然共生，共存，共榮的型態。

台泥與7-ELEVEN、飛宏科技、雲朗觀光、台灣捷安特、台灣AUDI、辜嚴倬雲植物保種中心等永續夥伴，也共同發起「EARTH HELPER」線上線下串聯行動，將號召電動車主與一般民眾，從日常充電減碳、參與淨灘、減廢等永續活動，累積「永續分數」共享永續的生活。

張安平指出，目前人類仍舊無法有足夠乾淨的能源來滿足我們的需求，節能是最好，最快的方法來平衡現在能源的缺口。節能，儲能，創能，將會是現在開始，最重要的產業關鍵。Earth Helper，是每一個人共享一個地球，基本的生活態度。

7-ELEVEN表示，繼2021年加入台泥DAKA生態園區產業與社區創生計畫，包含7-ELEVEN、星巴克進駐台泥DAKA園區，更響應台泥共同投注和平地區發展，以實際行動支持與扶助社區創生計畫。2022年雙方再次合作，更透過7-ELEVEN結合台泥儲能全新型態電動汽車充電站，為旅人補足各種能量再創全新綠色生活消費模式，擴大7-ELEVEN自2015年積極打造的電動車充換電服務平台計畫，具體實踐「地球永續、你我日常」的理念。

NHΩA.TCC充電站，使用飛宏科技MIT充電樁，充電站4個充電槍頭規格分別是CHAdeMO(備有TPC接頭)、CCS1、CCS2、J1772，除了符合所有充電規格，園區內「24K GREEN」休閒充電樁，不只可以讓PHEV與純電車主補電，同時採用永續能源。NHΩA.TCC充電服務結合7-ELEVEN明亮、乾淨的空間，多功能便利的生活機能，讓人、車同時休憩充電。

台泥指出，台泥DAKA充電站設立，是台泥企業團加入地球減碳的跨世代宣言，以企業社會責任，結合創能、儲能、節能倡議到充電體驗服務，為大眾服務，繼開放工廠後，再度打破傳統框架與思維，向大眾傳達新的生活態度、進步的價值未來。未來台泥也將持續在和平深化資源再利用，增建太陽能與風電場域，設置全台最大的儲能基地，將和平打造成東部第一個低碳環保綠能園區。