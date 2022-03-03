店內提供機器供消費者預覽款式，同時還有燙印機現場處理顧客指定的服飾。（Polo提供）

婁峻碩昨（3日）出席Polo Ralph Lauren竹北遠百專門店開幕活動，他以一身CYO（Create-Your-Own）客製服務黑色Polo衫出席，胸前還印了Shao字樣做為個人客製的重點。而好友Kid林柏昇日前與老婆「東區妹仔」登記結婚，婁峻碩免不了也被逼問什麼時候要和女友焦凡凡步上紅毯？但都被「有好消息會跟大家說」打太極躲過。而為了結束話題他又說自己被媒體問到對「東區妹仔」印象時，說了一些感想怕造成誤會，新聞見報隔天就打給Kid報備自己是否「說太多」？結果被Kid嗆講話太正經，要亂講話才好玩，可見兩人極佳的友情。

而針對這次竹北遠百Polo Ralph Lauren率先打造的刺繡與燙印服務，消費者可照品牌給予的圖樣或字母完全「客製化」，可選擇的組合高達上百種，而且圖樣還會不定期更新，相當有創意。婁峻碩也說活動結束希望做一件泰迪熊熊的Polo衫送女友，問他為什麼選泰迪熊？「她那麼可愛的人，送她可愛的東西應該會喜歡。」兩人感情可說超甜蜜。