在俄羅斯入侵烏克蘭的8天之際，傳出不少俄軍裝甲部隊的慘況，除了遭到反戰車飛彈擊破之外，還有一些俄軍坦克陷在泥濘裡無法脫身。一種看法認為「俄軍的最大的威脅之一，就是地球本身」。一位美國海軍陸戰隊員解釋，戰車陷入泥潭不是「是否會發生」，而是「何時會發生」。

任務與目的(task and purpose)報導，這位曾操作裝甲救濟車的陸戰隊表示，「坦克和泥土從來不是朋友，而是敵人。這很好理解，坦克重量大約40到70噸，而它的所有重量都集中在2道60公分寬的金屬履帶上，雖然接地壓力的平均值還可以，但一但遇到更柔軟的爛泥時就會沉下去，尤其是在烏克蘭這樣的東歐國家。」

烏克蘭平原大多是這樣的土地，只有穿梭其中的道路或許有較高的承重力，這也說明了為何目前的俄軍部隊都在各道路上擺出一字長蛇陣，因為除道路以外的其他地方，車輛下陷的機率太高。

俄軍入侵烏克蘭因泥濘受阻，同樣的，當二戰時期，納粹德國對蘇聯的入侵的腳步，也因相同的泥濘而放慢，1941年8月被稱為泥潭季節，導致德軍裝甲部隊在秋雨後，面臨的道路是一堆泥河，最終陷入無望。

在韓戰也有類似的事情，1950年11月的長津水庫戰役中，美國陸軍坦克也陷入泥濘之中。

Abandoned Russian tanks that got stuck in the mud while trying to free other Russian armour that got stuck in the mud 🇷🇺 pic.twitter.com/II8NyC03sm — Oryx (@oryxspioenkop) March 2, 2022

當然，烏克蘭不能只靠泥濘阻敵，他們需要的是更多的反裝甲武器。烏克蘭總統澤倫斯基在推特上表示，「很高興得知比利時又向我們提供3,000 挺機槍、200具反裝甲火箭砲。」