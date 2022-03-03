美術與文創學系同學在個人工作空間交流自己的畫作。（華梵大學提供）

華梵大學學生在百工坊製作古琴。（華梵大學提供）

華梵大學擁有最潮的VR元宇宙教學設備「無限騎士」供學生體驗學習。（華梵大學提供）

為了培養自造達人（maker），讓學生能自由實作與創作，華梵大學率全國大學之先，宣布提供每位入學新生個人工作室與獨立創作空間，在老師手把手帶領下，盡情燃燒「創客」魂；111學年度也繼續發給新生全額獎學金，可抵免全部學雜費，兩年內更預計全校八成學生有出國學習經驗，畢業時每人還可帶走一張最夯的無人機證照。

少子化日趨嚴重，台灣高等教育卻缺乏精緻型大學的典範；卸下成功大學副校長一職接掌華梵的林從一校長，去年8月上任後提出治校新願景，決定全力發展華梵成為台灣精緻型大學的典範，並開啟台大、成大等大校做不到的「量身訂做」教育模式，讓學生的學習需求獲得立即的照顧與回應。

其中，華梵大學獨步全國，提供全額獎學金給所有大一新生的政策將持續辦理，只要完成每週5小時校園維運等基本門檻，就能領到一學期5萬4千元獎學金，相當於抵免全部學雜費，大大減輕就學負擔。大二至大四還可申請最高等同全額獎學金額度的「創新共學獎學金」。

更特別的是，林從一校長強調，華梵大學努力培養學生成為自造達人，設有超過30個工坊與藝術村，包括熱門的「元宇宙」XR工坊、大數據智慧戰情室，以及虛擬攝影、陶瓷3D列印、斲琴、金工等主題，提供學生從設計發想、生產製造到行銷管理的實務訓練，還配給每位同學個人工作室，讓人人都有獨立工作空間，能跟隨老師手把手的教育，專心實作與創作，燃燒創客魂。

教學方面，華梵大學也翻新全校課程，提供數位自造、互動媒體創作、AR／VR、智慧家電、音響設計、3D數位藝術、攝影創作、陶藝創作等50個專業課程模組，讓同學依興趣自由選擇修讀，進行跨院系、跨領域的學習。

林從一校長表示，隨著無人機產業前景看好，華梵大學更成立大台北地區綜合大學首座無人機國家考場，9月起開設無人機系統開發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用六合一的模組學程，輔導每位學生取得無人機操作證照，大大提升就業競爭力。

在設備上，華梵也切入發燒的「元宇宙」議題，建置無限騎士、8D電影院、多人對戰VR星球等最前衛的大型VR體感設備，並率先成立全國第一個以VR設計為主軸的「攝影與VR設計學系」，讓同學以頂級配備學到最潮的專業能力。

海外學習夯，八成可出國

值得一提的是，華梵大學提供四年住宿保障與便捷交通車，往返台北101只需30分鐘車程，國際化風氣更鼎盛，已有四成學生有海外學習經驗，每人最高可領取30萬元國際交流獎學金！林從一校長說，預計兩年內拉高國際學習經驗比例至八成，五年內更讓每一位學生都能出國學習。

林從一校長表示，將打造華梵成為實戰人才養成所，同學徜徉在寧靜山林與繁華都會間，既可靜心學習，又能吸收現代時尚文化創意的養分，在校學最潮知識，畢業做最夯行業。