受到疫情影響，對弱勢團體來說更是雪上加霜，台北中正國際聯青社舉辦「中正愛心-讓愛溫暖社會」活動。（主辦單位提供）

受到疫情影響，對弱勢團體來說更是雪上加霜，台北中正國際聯青社舉辦「中正愛心-讓愛溫暖社會」活動，由社長吳玉山帶領中正社社友們，到 「義光育幼院-世美家園」捐贈物資，「世美家園」主要收容成人中、重度身心障礙之院生。

吳玉山表示，感謝大家非常的踴躍的支持，北區委員會馬榮華總監、吳世賢祕書長、中正社吳玉山社長、簡文雄社友、余國雄社友、張景星社友、黃秀瑾社友、邱俊維社友、卓振煌社友、廖金童社友、王美麗社友、陳彥杰社友、陳美如社友、承恩）共同參與了這場愛心物資捐贈。

物資（成人紙尿褲，醫療用滅菌壓舌板，醫療用滅菌沖洗棉棒，醫療用無粉PVC檢診手套，南橋水晶肥皂）以上物資由「進達健保藥局」阮榮進大哥的協助下幫忙添購完成，大家用實際行動來回饋社會，以行動向社會傳遞溫暖與關懷，發揮聯青社精神中的聯青宗旨-行其義毋計其利，享其權須致其功，共同努力熱心服務，有公義、有愛、有和平的美好社會。

吳玉山說，同時也希望透過以實際行動小小的力量集合出更大的能量，讓更多人一起為弱勢團體做更多事情，幫助需要幫助的弱勢團體，一起挺過疫情。希望能在有限的資源轉化下為實質幫忙關懷照顧弱勢，讓愛繼續在社會傳承下去。

吳玉山說，也期盼能藉由此次活動，達到拋磚引玉的效果，透過新春送暖的活動，大家能攜手幫助弱勢族群，共同關懷弱勢族群為社會貢獻自己一份力量，讓我們的愛無限循環下去。