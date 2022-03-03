雲品國際（2748）公布去年財報，2021年全年合併營收14.51億元，稅後虧損2931萬4千元、每股虧損0.38元，董事會3日決議以資本公積配發股息0.5元，在疫情重創之下，仍積極努力保障全體股東權益。

展望後市，若全球疫情逐漸舒緩，國際旅客出入境政策調整，台灣未來有望有條件的開放國門讓觀光客往來，將有助提升家雲品旗下君品酒店的住房率。而婚宴、大型外燴與工商宴會市場復甦，也將讓雲品餐飲營收大幅度反彈。

新冠肺炎影響全球超過二年，衝擊觀光餐飲業甚鉅、國際旅遊市場也停滯，致使原本以國際旅客為主的君品酒店住房率下滑，雲品溫泉酒店則受到強勁的國民旅遊需求，全年平均房價略微成長，是雲品國際中最為穩定獲利的營業單位。但雲品旗下君品酒店、雲品溫泉酒店因為國內疫情升至三級警戒的關係，於2021年5月底至7月間自主性閉館，在疫情指揮中心暫停餐飲內用的期間，也將餐飲營業項目轉為外帶外送服務，試圖將損失降至最低，並運用休館期間更新了雲品的客房內裝設計，也更新了VIKids、紅酒湯與三養湯屋等休閒設施。

惟館外餐飲中的頤品大飯店、頤璽以及君品Collection因疫情之故，使得宴會、外燴與工商活動全數遭到遞延或是取消，宴會活動較去年同期大幅減少，為了持續優化營運模式，雲品也於2021年4月處分了頤品大飯店新店北新館的不動產使用權資產，重申宴會事業將持續透過委託管理的經營模式，將集團餐飲優勢加以延伸，落實品牌價值與管理財的競爭策略，除滿足消費者多元化需求，亦強化互利共享的概念創造品牌價值。

雲品積極拓展館外餐飲業務多角化布局，逐步將君品Collection的業務營收比重提升，讓桃園「皇家薇庭」、台中「蘭克斯特」能夠在疫情之下逆勢接單。未來雲品更將致力於聚焦中高端市場的業務規模，並持續推動委託經營案的受理與規劃，台東紅葉谷溫泉綠能園區也將在今年投入營運。在國內疫苗施打率普及的情形下，疫情指揮中心已逐漸鬆綁宴會與國際商務往來，雲品國際期待今年整體營運穩健獲利，並創造更為強勁的成長動能。