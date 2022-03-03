工業用蝶閥大廠捷流閥業3日公布，辦理4千張現金增資案，每股發行價格訂為84元，將募集3.36億元，用以償還銀行貸款及充實營運資金。

捷流3日公布，辦理4千張現金增資案，75％新股讓原股東認股，每1千股可認76.66股，員工認股比例15％，提撥10％對外公開承銷，每股發行價格84元，18日為現金增資基準日。

捷流去年合併營收突破24億元，創歷史新高。半導體、電子及船舶等產業對工業閥門急單需求強勁，1月合併營收2.16億元，年增13.04％，創同期次高。

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