由於工作天數較少，砷化鎵上游磊晶廠全新（2455）2月營收小幅年減4.38％，降至2.63億元，但隨光電子營收占比拉升至近21％，對毛利率將有高度貢獻，法人預期，全新第一季營收有可能持平去年第四季，但獲利表現極具潛力，季成長機會高。

全新2月營收2.63億元，年減4.38％、月減9.59％，今年前二月營收5.53億元，維持年增正成長，幅度0.98％。全新指出，主要由於2月工作天數少，農曆春節雖有加班，但產能未能全開，產出較1月減少近10％所導致。

但目前看來，全新單月營收在2月將是今年谷底。法人指出，全新微電子產品擁5G、WiFi基本盤保護，特別是今年5G、WiFi 6滲透率將提高，即使整體量維持不變，砷化鎵面積消耗也會增加；手機新品陸續推出，其中，蘋果（Apple）也將推出最平價5G iPhone SE3，預期助攻5G滲透率的提高，有利供應鏈。

不過，相較微電子產品，全新的光電子產品，更值得期待。公司表示，除了去年第四季基期低之外，迎接未來多元化的需求，兩大應用包括穿戴式裝置（如AR／VR頭戴式裝置等），以及車用光達（LiDAR）等，客戶端下半年都有機會開始小量量產；目前全新來自光電子的營收占比已接近21％，較1月的19％再拉升2個百分點，由於光電子屬高毛利產品，對獲利有高度貢獻。

全新陸續接獲車用LiDAR客戶研發訂單，去年起常扮演單月營收成長的功臣，目前客戶數已有四～六家。隨客戶研發進入最後階段，預期下半年將進入量產，法人預期，第四季將是拉貨高峰期。

由於微電子、光電子兩大產品線拉貨看增，全新後續營收成長可期，法人樂觀推估，全新2022年全年營收年增幅度，可望續繳雙位數佳績，即有機會叩上40億元大關。