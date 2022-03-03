新北市警局今天上午舉行交通警察大隊大隊長布達儀式，由市警局局長黃宗仁親自監交，他勉勵新任大隊長林泰裕要戮力以赴，落實科技執法，嚴格取締酒駕，保護市民行的安全，同時對於卸任大隊長鄭永裕為新北市交安的貢獻，予以肯定，上午交接典禮也遇到全台大停電，新北市警局也立刻啟動緊急應變機制，動員大批警力及義交在各大路口指揮疏導交通，避免發生交通事故。

原任大隊長鄭永裕陞任警政署警監督察(三線二星)，新任大隊長由犯罪預防科長林泰裕接任，局長黃宗仁說，鄭永裕任內以「科技城市、順暢新北」為願景，藉由雲端AI智慧影像分析，首創輪動式熱點科技執法，運用無人機制高掌握全般交通狀況，改善交通結點，解決汐止長期壅塞問題，並持續推動「整合機關資源，建立聯繫平台」、「運用大數據分析、科技執法、強化疏導效能」及「擴大宣導層面、深植安全觀念」等工作，提供市民安全與優良用路環境，深獲市民好評，更在去年一舉拿下警政署警光獎「改善交通類」及交通部「金安獎」等多項交通類大獎。

新任大隊長林泰裕是犯罪預防科出身，擔任科長任內全力推動社區警政，更是新北市警局首創結合「雲端社區警政」推展各項犯罪預防工作，深受好評，他說未來也會把社區警政的概念推展到交通安全上，透過預防宣導，全力降低車禍肇事件數，維護市民行的安全。

大隊長林泰裕說，上任後將強化落實科技執法、區間測速及取締酒駕等，作為交通執法重點工作，分析新北市易違規、易肇事路口，規劃17處路口設置科技執法，區間平均速率執法設備已完成建置8處，其中北宜公路、新店環河路、台64線中和段已恢復執法，其餘路段將陸續實施。對於酒駕易肇事路段，也會依轄區特性妥適規劃，在餐廳、KTV、夜店及易發生酒駕行為周邊，嚴格攔檢查察，防止酒後開車行為。

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