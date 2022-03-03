俄羅斯近日對烏克蘭發起軍事攻擊，戰爭進入第8天，戰況進展備受各方關注。對於俄烏戰局會如何發展，資深媒體人黃暐瀚表示，俄軍已經攻下赫爾松，近日將強攻奧德薩和馬里烏波爾，如果這2座城被拿下，那烏克蘭東部和南部的亞速海周邊區域將全數被俄羅斯掌控，烏克蘭將無法對外。

黃暐瀚3日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄軍已經攻下赫爾松，近日將強攻奧德薩和馬里烏波爾，如果這2座城被拿下，那烏克蘭東部和南部的沿海地區將被俄軍控制。而在首都基輔，俄軍已經推進至離基輔總統府以北20公里遠的地方，而烏東哈爾科夫則還沒被打下來，但已經可以看出，普丁的戰略目標就是拿下這幾個地方。

黃暐瀚續指，戰事進入第8天，但目前看起來全世界都只是給烏克蘭聲援和錢而已，美國看起來也沒有打算要出兵，而拜登今年期中選舉需要美國人民支持，來拉升民調，所以他應該不會下出兵的命令，既然美國不出兵，北約也就不太可能會動，烏克蘭就只能夠期待國際民兵和志願兵入烏參戰，但是這些志願軍人數少，基本上難以扭轉戰局，而俄羅斯日後若攻下奧德薩和馬里烏波爾，那亞速海周邊區域將全數被俄羅斯掌控，烏克蘭將無法對外。