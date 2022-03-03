台中市政府宣布2022年電動機車補助計畫，對台中市民汰舊換購電動機車的補助金額，一舉提高至10000元，成為全台補助金額最高的縣市，業界樂觀有助中台灣電動機車推廣，電動機車銷量將應聲大增。

SMAT（台灣智慧移動產業協會）表示，台中市政府近年來積極推動運具電動化，透過持續穩定的補助政策鼓勵市民選用電動車輛，已加速改善空污，使得2022年1月台中市的PM2.5數值創下歷年同月新低紀錄。

SMAT分析，台中市政府響應全球淨零碳排趨勢及改善空氣品質，多管齊下推動「運具電動化」，包括公務機車電動化、協助電動機車業者廣設電池交換站以及持續穩定的補助方案。在各項友善政策的引領下，台中市去年的電動機車領牌占比為14.5％，在六都中排名第二；其中在5月時，電動機車領牌占比更高達19％。

依據台中市環保局公告的方案，自2022年1月1日起至2022年12月31日止，台中市民購買任何品牌的合格電動機車，都可以取得台中市環保局補助，汰購每台1萬元、新購3000元，結合中央經濟部、環保署的相關補助後，台中市民汰舊換購電動機車最高可獲20300元補助，新購最高補助10000元。

以目前市售定價最便宜的電動機車Gogoro VIVA BASIC車款為例，原價49980元，台中市民汰舊換購最高可享有20300元補助，等於不到3萬元（29680元）就可以輕鬆入手。

SMAT秘書長郭錦程表示，台中市政府持續加碼補助購買電動機車的政策，使台中市在老舊燃油機車的淘汰率與電動機車的市占成長率，都在六都中名列前茅，突顯出台中市長盧秀燕推動藍天白雲行動計畫，改善空氣品質的決心。且台中市政府持續鼓勵市民使用電動機車，不但減少台中市的移動污染源，也為台灣整體的淨零排放目標帶來貢獻。