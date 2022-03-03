俄烏戰事、全台大停電攪局，外資力推非科技股穩軍心，花旗環球證券指出，晶碩（6491）2月營收意外報喜，長線產業趨勢正向，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價580元。

台股近期受俄烏戰事膠著、雙方邊談邊打影響，加權指數震盪下挫，且電子類股的波動更大，好不容易又有重新站回「萬八」大關機會，外資此時重申看好部分利基型非科技股領頭羊，雖對指數帶動效果較輕微，然大大有助鞏固多頭士氣。

晶碩2月營收4.91億元，年增59％、月增2％，花旗環球證券認為，得益於出貨較順暢，加上天貓3月活動推升大陸市場營收略增，完全超越過去季節性的月減11～25％表現，預料2月的強勁營收將使股價展開反攻。

金控旗下投顧則看好，晶碩獲利率展望正向，矽水膠為長線成長動能，其矽水膠月拋產品自2021年第三季開始出貨至歐洲與日本，營收占比預估從2021年的3％，提升至2022年的5％，並可望在2023年底取得日拋許可證後開始放量，搶攻全球55億美元商機。

法人提出以下幾點，力挺晶碩營業利益率改善趨勢：一、持續投入自動化製程，降低人力成本、增加生產效率；二、可彈性因應訂單新增產線，產能利用率維持85％以上高檔；三、大溪新廠自動化程度較龜山廠高，毛利率預估55％，優於公司平均，預計2023年投產；四、代工營收占比達八成，且快速成長，費用率逐年降低；五、矽水膠產品營收占比逐年提升，該產品毛利率在經濟規模下可達60％以上。