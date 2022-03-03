積極防堵台電台中火力發電廠空污的台中市，2016年由市議會通過《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，卻因部分條文牴觸中央空氣污染法規遭行政院函告無效。中市府為此提起行政訴訟，遭台北高等行政法院駁回，再向最高行政法院提出抗告，最高行查出既然台中市議會已向司法院聲請釋憲，便應以憲法法庭進行審理，毋需另循行政爭訟，因此駁回抗告。

6年前由台中市議會通過，台中市政府施行的上述自治條例，因部分條文牴觸《空氣污染防制法》和《固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法》，遭行政院依《地方制度法》函告無效。」中市府不服提起訴願，經決定不受理後提起行政訴訟，訴請撤銷該函告。北高行認為，依現行法制，中市府若不服函告應聲請釋憲，且函告非行政處分，起訴於法未合予以駁回。

台中市政府不服向最高行提出抗告，最高行指出，全案既然已由地方自治團體聲請釋憲，實務上為避免行政爭訟結果與司法院解釋意旨相牴觸，爭訟期間將依法停止行政爭訟程序，自應由憲法法庭依《憲法訴訟法》續為審理，毋須另循行政訴訟，造成用盡審級而受不利確定終局裁判後，再進入憲法法庭審理的問題。