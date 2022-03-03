陳宇祥推出英文單曲〈Gone〉正式出道。（福茂唱片提供）

新人陳宇祥曾以〈沙漏〉一曲勇奪高校畢業歌冠軍，歷經2年培訓近日推出英文單曲〈Gone〉，其實他爸媽一開始非常反對孩子當歌手，差點爆發家庭革命，陳宇祥說：「父母也是為我好，擔心演藝路很辛苦，但經過〈沙漏〉的成績，加上公司培訓，讓他們也轉為支持，終於出道他們很開心。」

20歲的陳宇祥擅長游泳等水上運動，現就讀國立政治大學廣播電視學系三年級，成績優異的他不僅曾是新竹高中市長獎得主，更擔任熱音社主唱，極具穿透力的扎實聲線獲唱片公司青睞，簽約成為培訓歌手，開始進行歌唱、製作、配唱、儀態肢體及口條等課程。

陳宇祥笑稱肢體課是大魔王，即便擁有運動細胞，但上課總是被老師打槍，曾為了一段3分鐘的走秀驗收，整整緊張3個月，不管在家或學校走路時都不停練習，ㄍㄧㄥ 住的眼神和樣子還被朋友關心「你肚子痛嗎」？他原擔心過不了關，所幸靠自創訣竅順利過關，笑說：「想像走路時背後抵著一面牆啦，以念力法戰勝大魔王。」

〈Gone〉是衛視中文台年度大戲《我和我的鋼四壁》插曲，為劇中男主角涂善存唱出失去親情的痛苦，陳宇祥認為詮釋英文歌需要耗費更多時間揣摩口氣的表達，也要消化歌詞意義，表示：「雖然只是一個開始，但有夢想成真的感覺。」