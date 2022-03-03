彰化縣文化局3日上午在彰化八卦山辦理「彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程開工祭典」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣文化局3日上午在彰化八卦山辦理「彰化縣歷史建築彰化八卦山大佛修復工程開工祭典」。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

八卦山大佛是彰化地標，不敵風吹雨打破損嚴重，前年風光啟動修復工程前，就歷經9次流標，預計完工作為一甲子賀禮，豈料橫生波折而錯過，停擺年餘，去年底重新再發包，3日縣府沒聲張地舉辦開工祈福典禮，一樣投入3100萬元，希望趕得上迎接明年彰化建縣300年。

八卦山大佛高22公尺，1961年落成曾有東亞第一大佛美名，不僅是彰化人，也是全國許多人共有記憶，流傳許多傳奇，傳說有情侶在大佛兩耳垂，一人一邊上吊殉情，但在大佛前情定終身的圓滿故事更多；過去「大陸客偷渡來台」，溺死變殭屍跳上八卦山，還隨著《那些年，我們一起追的女孩》影像化深入人心，大佛廣場前九龍池270度賞景平台，也是欣賞落日最美視野。

大佛福佑象徵也成了彰化最佳形象代言，許多重大政策宣示如爭取升格、大型活動都要上山讓大佛見證，但水泥打造的大佛並非金剛不懷之身，過去就曾有隆重重修之舉，卻失敗收場，讓人印象最深是一度想換「金裝」，1999彰化縣慶祝佛誕，舉行「彰化天雨花浴佛貼金點燈大法會」當年副總統連戰、縣長阮剛猛致詞後上法壇共貼金箔，直升機低空進場撒花瓣，瞬間強風吹倒距離大佛15公尺鷹架，多人受傷。

爾後，彰化大佛在2002年登錄為歷史建築，保存原貌成了共識。這次修復前，還有封窗的提議，但內部是中空建築，3層樓設有聖殿，遊客可循階梯而上，考量逃生安全，審議要求原樣修復，文化局指出，這次修復工程總經費，同之前發包一樣，總計3100萬元，預計300個工程天。

彰化縣長王惠美3日主持重修祈福，表示修復後大佛色澤將以黑紅色調具金屬平光為原則，蓮花座由所有人決定維持金色，延續歷史生命，施工期間保留大佛南側為參觀動線，北側為施工、物料運輸動線，整修將提供給大眾親近大佛更優質遊憩空間。