台北市政府與新北市政府3日共同舉辦環狀線北環段CF680C區段標北機廠開工動土典禮。而為了降低對私人土地影響、優先使用公有地，北機廠設立在三重區集賢環保公園下方，整體面積約3.47公頃，此外，機廠旁的Y22站亦將規畫設置出入口，未來會與五泰輕軌的F01站銜接轉乘。
總建設經費達1378億的首都環型路網總長49.3公里共42站，其中14站與16鐵交會轉乘，橫跨雙北市14個行政區，串連16條輻射軌道，將新北知識產業園區、大內湖科技園區、東區門戶計畫、北投士林科技園區連結在一起。
位於新北市三重區集賢環保公園下方的北機廠是環狀線第二階段最先動工的國內首座地下化捷運機廠，採地下三層，完工後將配合南機廠（14張站）進行列車調度、維修、儲車及行車監控，而地面的三重集賢環保公園則在117年底完工時，將成為一座全新的環保景觀公園，提供民眾運動休憩。
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