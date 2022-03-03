台中榮總院長陳適安（右）3日下午在中榮院區舉辦新書發表會，政商及學界多位重量級人士到場。（馮惠宜攝）

台中榮總院長陳適安3日下午在中榮院區舉辦新書發表會，立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕等人都到場祝賀。（馮惠宜攝）

台中榮總院長陳適安3日下午在中榮院區舉辦新書發表會，立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕等人都到場祝賀，蔡其昌盛讚陳適安是很有成就而偉大的醫師，不只醫學成就非凡，更有一顆柔軟的心；而盧秀燕則盛讚陳適安是世界名醫、台灣之光、台灣的驕傲。

台中榮總院長陳適安是心臟內科權威，其獨步全球的心房顫動電燒術，被美國心律醫學會稱為「台北方法」，訓練世界各地逾五百多位心律不整專科醫師，也協助超過20個國家發展心房顫動電燒術；天下文化將他與醫療團隊的故事集結為「引領世界的心跳」一書，首場新書發表會就在台中榮總院區舉辦。

這場新書發表會，多位中榮醫護熱情參與，且包括蔡其昌、盧秀燕，以及中興大學校長薛富盛、台中市醫師公會理事長陳文候等人都到場致賀。

蔡其昌盛讚陳適安是很有成就而偉大的醫師，不只醫學成就非凡，更有一顆柔軟的心，為了救更多的病人不藏私，組成一個團隊，把他的技術透過各種國際交流不藏私的指導，目的就是希望人類社會因為心律不整的病人在藥物無法控制下生命得到更多的機會。

而盧秀燕則表示，陳適安是名醫、世界名醫、心臟權威、是台灣之光、台灣的驕傲，這本書非常引人入勝，雖然她不是陳院長的病人，外界對陳適安的印象，就是他世界名醫、為人處世虛懷若谷，且適病猶親，即使貴為院長對每一個病人的照顧從以前到現在一以貫之，病人對他（陳適安）的感覺就像他的名字一樣給他照顧、醫療既舒適又安心、安全。

陳適安表示，這本書是他帶領醫療團隊打世界盃的故事，很頭有很多可讓大家細細分享與傳承的理念，對的事就要堅持去做。