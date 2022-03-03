前交通部長林佳龍今出席正國會「時代革命」電影包場活動前受訪表態，他將會參與幫台北市找到一位好市長的過程。

林佳龍今受訪，被問到爭取民進黨提名及覺得自己具備哪些條件參選北市長，林佳龍指出，他擁有城市治理經驗，在討論人選過程中，很多人會提到自己，「當然有其他人選很適合」。

他說，台北市是台灣首都圈的核心城市，台北市長需要有宏觀視野，能夠跨越縣市協調，這些年台北市因本位主義，比較可惜，未來的台北市長必須是區域治理的領頭羊。

他還提到，自己出身於萬華，在台北市成長、工作，回到萬華是他過去的日常，也覺得在疫情中受到比較大的傷害，必須重建，走出一個更好的未來，且萬華絕對是一個都市再生、打造為大城市很重要的出發點。

他也舉自己在台中市長任內，透過整治綠川、鐵路立體化改變中區沒落的狀況，讓人群重新回到舊都心，「我們都應該為城市推舉、尋找適合的一個市長，我是會參與這個尋找的過程」。

「我們一起來幫台北市找到一位好市長」，台北市是台灣首都，但跟國際其他城市比起來，這些年比較停滯，希望民眾從城市發展角度、市民需求找到一個好市長，「我本身也會參與這一個過程，希望大家能夠聚焦在城市的發展，還有台北人的一個需要」。

電影放映前，林佳龍致詞表示，今天包場就是要捍衛普世價值，台灣很幸運，可以在院線上看到《時代革命》，台灣人也從現在烏克蘭的處境，看到烏克蘭人民捍衛自己民主自由人權真的是全民總動員，這樣的意念感動所有世人。

他表示，自己過去是學運世代，現在看到很多畫面，真的深深感動，也對台灣走過這段爭取民主辛苦的歷史更有感觸。