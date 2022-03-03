高雄1名男子去年7月在大寮某路段連續跨越多條路未打方向燈，遭拍下檢舉，警方事後開罰9張罰單，男子不滿上訴，法官勘驗當時影片，認定已違反道路交通管理處罰條例「相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上，得連續舉發」，因此撤銷8張罰單，僅開罰車主3千元。

判決書指出，該名沈姓男子在在去年7月25日開車行經大寮區台88東向4.2公里至7.2公里間，因為未依規定在變換車道前打方向燈，遭路邊行人拍下後檢舉，高雄警察局交通大隊林園分隊勘驗後，共開出9張罰單，每張為3千元罰緩，共需繳27000元罰鍰。

沈姓男子一連收下9張罰單後，不服提出上訴，行政法院勘查當時民眾的檢舉影片，判決在6公里之內，未滿6分鐘之下就連續開罰，已違反比例原則，認為沈男主張撤銷罰單的請求有理，公路總局嘉義區監理所也認為，經審視違規影像，違規事實明確，有資料可稽，舉發尚無疑義。

法官最後認定沈男僅需繳1張罰單即可；據悉《道路交通管理處罰條例》第13條規定，逕行舉發汽車行車速度超過最高速限或低於最低速度，或是其他違規情形，「其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上，得連續舉發，但其違規地點在隧道內者，不受時間或距離之限制。」