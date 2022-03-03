美國企業歷經兩年遠距辦公後，近日隨著政府放寬防疫限制，員工終於願意回辦公室上班。美國運通、臉書母公司Meta、思科及富國銀行等大型企業都預定3月讓員工回辦公室上班，但為了隨時應變疫情仍讓員工保有彈性。谷歌（Google）則通知員工4月4日起恢復進辦公室。

思科人資長卡左達斯（Francine Katsoudas）表示：「我們一直在觀察適當時機。如今正是員工回辦公室上班的適當時機。」

思科美國辦公室自2020年疫情爆發後便關閉，雖然去年夏天已有少數員工回辦公室上班，但多數員工仍維持遠距辦公。思科原定今年2月讓員工正式返回辦公室，不料年初又爆發Omicron疫情，直到近日美國各地確診人數下降且政府放寬防疫限制，思科才終於宣布3月1日美國辦公室重新開張。

卡左達斯表示，以往思科要求各部門事先提交未來90天的工作規劃，但因疫情發展快速，於是思科現在鼓勵各部門每30天提交工作規劃，好讓公司根據疫情隨時調整政策。

信用卡公司美國運通也宣布紐約辦公室自3月1日起試營運，但讓員工保有彈性，每周至少1天進辦公室即可。美國運通執行長斯奎利（Stephen J. Squeri）表示：「經過漫長等待，我們大家都很期待再度見到彼此，享受當面溝通合作的氣氛，讓日常生活更加豐富。」

Omicron變種病毒在美國造成的疫情逐漸趨緩，近日除了地方政府陸續放寬防疫限制之外，疾病管制及預防中心也宣布低傳染地區的民眾在室內可免戴口罩，令越來越多人願意回辦公室上班。

Kastle Systems統計，美國前十大城市的辦公室使用率在2月中達到36.4％，高於一個月前的33％。

花旗集團也宣布3月21日起，完成兩劑疫苗接種的員工每周至少2天進辦公室上班。