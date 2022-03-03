受疫情影響，民眾喜好在家自煮，量販超市泡麵相關產品更熱銷，加上不能出國的因素，業者統計異國泡麵去年業績，較前年成長2成以上，其中又以重口味的韓國泡麵賣最好，而蔬食泡麵也成長1成。看好小家庭「快速自煮」的需求，量販超市推出泡麵大賞，多款買1送1起，單筆滿299元再加贈20元現金折價券。

全聯統計，麵製品的銷量年年成長，去年對比前年整體成長2成，其中消費者仍最愛經典口味，且價格平實的泡麵，如去年10月上架的維力炸醬湯麵新品，至今已熱銷出18萬包，另也推薦味味一品麻辣臭豆腐碗麵、韓國不倒翁乾拌冬粉碗裝等話題新品。

家樂福農心辛炒麵，4入裝特價199元。（家樂福提供）

家樂福精選奢華系、蔬食系、韓國系，共提供超過400項泡麵商品，例如加入豪華海陸配料的「老媽拌麵干貝花雕雞拉麵」，及看好蔬食泡麵成長超過1成，推出淨斯素食香積麵、維力素飄香系列、秋麻醬素食香拌麵等，提供素食者多樣選擇。

而家樂福暢銷的韓國進口泡麵中，又以農心辛拉麵、農心爽口海鮮烏龍麵、韓式小雞麵占銷售前3，近期新推出討論度高的「辛炒麵」，在家自煮省時省力。家樂福即起至3月8日舉辦「泡麵大賞」，相關商品單筆滿299元加碼贈20元現金折價券。

全聯味味一品麻辣臭豆腐碗麵，3月8日至24日2入特價90元。（全聯提供）

愛買量販觀察，近兩年受疫情影響，泡麵、拌麵等麵類商品更熱銷，也因不能出國，異國泡麵去年銷量成長2成以上。愛買本檔精選10餘項泡麵、拌麵買1送1，例如統一蔥燒牛肉麵，去年熱銷超過15萬碗，抗漲價56元；還有年賣3.5萬組的維力麻醬袋麵，5入特價62元；及平價的巷口乾麵系列，特價78元等。

愛買量販與即起至3月8日，推出泡麵、米、油、調味品、衛生紙等抗漲商品，會員購買指定DM商品，單筆滿100元享快樂購點數5倍送，刷遠東銀行信用卡加碼點數10倍送，單筆消費最高送300點。