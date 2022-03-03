俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，戰爭期間已發射數百枚飛彈攻擊烏克蘭，引起國際社會對俄羅斯總統普丁批評聲浪，有一名俄羅斯富商更大手筆發布懸賞令，願意支付100萬美元（折合新台幣約2800萬）的獎金，給予將普丁逮捕的人士，更在懸賞令上強調「死活不論」。

西班牙媒體馬卡報報導，俄羅斯入侵烏克蘭之際，俄羅斯富商科南尼金（Alex Konanykhin）於社交平台發文，以100萬美元獎金懸賞逮捕俄羅斯總統普丁，並貼上一張「懸賞令」，附「通緝：死活不論，普丁犯下大規模屠殺罪」。

俄羅斯富商對普丁祭懸賞令，死活不論。（圖／翻攝推特）

科南尼金承諾支付100萬美元獎金，給予遵循俄羅斯法、國際法將「戰犯」普丁逮捕的人士，「普丁不是俄羅斯總統，因為他是依靠炸毀俄羅斯公寓的特別行動上台的，並違反憲法，取消自由選舉、謀殺競爭對手」。

科南尼金表示，「作為俄羅斯民族、俄羅斯公民，我認為推進俄羅斯去納粹化是我道義上的責任，將繼續協助烏克蘭抵禦普丁侵略者的攻擊」。

上述所提及「炸毀公寓特別行動」，是指於1999年9月，在莫斯科連續兩周發生4起爆炸案的「莫斯科公寓樓爆炸案」，雖然俄羅斯當局對外聲稱，是車臣恐怖分子所犯下，但有說法認為，是俄羅斯情報組織為打擊車臣，而策畫的一場行動，以提升第二次車臣戰爭民意支持。

科南尼金為一名企業家及俄羅斯前銀行家，曾是葉爾欽時期一家私人銀行的創辦人、總裁，一度被稱為「俄羅斯最有錢的富豪」；他和妻子於1992年離開俄羅斯，並遭指控從俄羅斯銀行挪用800萬美元，於美國被逮捕，最終被釋放後獲得美國政治庇護。