一位美國官員透露，俄羅斯裝甲車隊步步進逼烏克蘭首都基輔(Kyiv)的路途中，因為受到燃油、糧食短缺不幸止步，從Maxar衛星影像圖來看，推測車隊綿延將近64公里。儘管雙方激戰僵持不下，嚴肅之餘網路上流出一段烏克蘭農民劫車影像，光天化日之下這不是搶劫，他們搶得竟是「裝甲車」，甚至連國外網購平台(eBay)也能見到，有人PO出俄羅斯坦克車來販售。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）原訂24日開戰以來計畫數天內就能奪下烏克蘭，然而，專家分析，俄軍前期進攻策略過於保守才會錯估情勢，看扁了烏克蘭的兵力。據「全國公共廣播電台」(NPR)報導，一名美國官員指出1日晚間，俄羅斯大批武裝部隊仍滯留在基輔以北約29公里處，與前一天相比沒有太大變化，他進一步補充:「真的沒油了。」

早前外媒才爭相報導俄軍坦克沿途遇上不少問題，網路上更出現許多軍用車被棄置路旁的短片，還有一名烏克蘭正妹看到直接跳上去試圖把車輛開走，沒想到意外行得通，隨便撥弄個面板就能發動引擎，該影片在推特掀起大票網友關注。

而近期推特上瘋傳一段畫面，疑似也是俄軍裝甲車沿途遇上燃油耗盡被擱在路邊，被烏克蘭當地農民逮個正著上前劫車。影片中出現坦克被一台大型農用拖拉機輕鬆拖行好一段距離，一群人在旁邊全都笑開了，莫名逗趣的景象在網上吸引數十萬人觀看，網友紛紛讚嘆烏克蘭人真是「做得好!」甚至連英國國會議員默瑟（Johnny Mercer）也在推特分享寫道:「我不是專業的，但你們看，俄羅斯坦克被偷了，看來進攻並非勢如破竹…」

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today 👇 pic.twitter.com/exutLiJc5v — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) February 27, 2022

該奇景同樣出現在線上購物平台eBay，有人在上面秀出俄羅斯軍用車，還註明這是「二手貨」，也標了價錢拍賣。

報導指出，普丁的部隊面臨空前的危機，俄羅斯軍方可能正在檢討部隊編列，重新佈局他們的入侵戰略。由於前線軍用車輛燃油耗盡，加上士兵的補給糧食遇到危機，因此烏克蘭人民正逐步沒收那些裝甲車和武器。