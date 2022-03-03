想要擁有好膚質，除了塗抹保養品，內在保養也須兼顧，百醫生技、安納爵、HH推出對肌膚有益的營養補給品，追求美肌的人一定不能錯過。

▍1.百醫生技水解膠原胜肽粉

營養師鄭秀卿分析，25歲之後膠原蛋白就會開始流失，肌膚逐漸老化、皺紋增加，推薦攝取特定的胜肽類小分子蛋白，除了人體口服吸收佳，更能促進體內膠原生成；同時補充維生素C，更能促進膠原蛋白形成。百醫生技推出的水解膠原胜肽粉的分子量小，好吸收，有助於增生膠原蛋白，不含化學添加物，不用擔心增加身體負擔，推薦給輕熟齡，還有經常熬夜、膚況差有不易上妝困擾的族群，不分男女老少，只要想追求美麗都可以食用。

百醫生技水解膠原胜肽粉。（圖／品牌提供）

▍2.安納爵口服玻尿酸

不少追求年輕的國人習慣透過補充「玻尿酸」來維持青春美麗，營養師簡蕙琦說明，玻尿酸具有高度黏彈性、保水性與潤滑的作用，選擇擁有95～99%純度、小分子的玻尿酸，是賦予肌膚水分的關鍵。安納爵推出「好光波」玻尿酸愛心口含錠，可達到吸水及鎖水兩大保濕特性，另添加余甘子及蠶絲蛋白來刺激膠原的增生，有助於維持彈性，無添加色素、無添加防腐劑，有效成分專業認證具有科學依據，不分男女，連奶素、孕婦、哺乳、生理期都可以食用。

安納爵好光波玻尿酸愛心口含錠。（圖／品牌提供）

▍3.HH蔓越莓益菌青春膠囊

女性若想要提升私密肌抵抗力，許多人會食用添加蔓越莓成分的健康食品，台灣草本保養品牌HH推出「蔓越莓益菌青春膠囊」，超高濃度比例搭配專業微膠囊技術，將整顆北美蔓越莓果實滋養活性完整保留，經實驗證實能有效被腸胃吸收，並添加珍珠粉、膠原蛋白、西印度櫻桃讓你美麗再升級。每顆膠囊並針對私密肌所需的好菌濃度，添加專業研製「私密益生菌」配方，每顆富含100億隻活菌，能有效調理女性私密肌菌叢生態，維持穩定健康。