全台今（3）日大停電，經調查後，台電證實為興達電廠發生事故，導致龍崎變電所跳電，連帶使得中部、北部地區的電力供應。總統蔡英文3日指示相關部會盡速釐清事故原因，並且將在4日中午12南下視察興達發電廠。

興達「開關廠設備故障」全台大停電 副廠長揭「爆炸聲」真相
全台大停電影響500萬人 阿扁一句重話出口
#蔡英文 #興達發電廠