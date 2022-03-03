全台無預警大停電 蔡英文明赴高雄興達電廠視察 19:372022/03/03 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統。(總統府資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台今（3）日大停電，經調查後，台電證實為興達電廠發生事故，導致龍崎變電所跳電，連帶使得中部、北部地區的電力供應。總統蔡英文3日指示相關部會盡速釐清事故原因，並且將在4日中午12南下視察興達發電廠。 興達「開關廠設備故障」全台大停電 副廠長揭「爆炸聲」真相 全台大停電影響500萬人 阿扁一句重話出口 #蔡英文 #興達發電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 民眾黨轟蔡英文穩定供電淪口號治國 11:422022/03/03 政治 全台大停電 蔡英文臉書被灌爆 10:162022/03/03 政治 國民黨轟缺電成台灣日常 蔡政府的保證全破功應下台 14:272022/03/03 政治 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 蔡英文與拜登特使合照臉書狂吸5萬讚 網友焦點竟在這 07:512022/03/03 政治 頒授蓬佩奧勳章 蔡英文預告台美經濟對話將再召開 13:142022/03/03 政治 穆倫傳達美國保證 堅定維持承諾 04:102022/03/03 政治要聞 全台大停電 王美花曝「聽說碰了一聲」：500萬戶受影響 11:042022/03/03 政治 全國無預警大停電 媒體人：「超完美風暴」已經形成 19:142022/03/03 政治 前天才說「確保穩定供電」呂謦煒：全台大停電打臉蔡政府 12:502022/03/03 政治 備轉容量率24％「太陽佔15％」 核能學者狠批台電說謊 18:542022/03/03 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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