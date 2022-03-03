67歲香港女星趙雅芝是演藝圈著名美魔女，她近日在社群平台PO年輕時拍的寫真照，每一張都讓網友讚不絕口，因為真的太漂亮了。

趙雅芝2日在微博PO文：「你們要的貼畫照」，原來一直有粉絲想看她年輕時的舊照，趙雅芝全收到了，便上傳一系列年輕拍的沙龍照，只見趙雅芝留著復古的髮型，身穿優雅的套裝，對著鏡頭擺出各種POSE，笑容更是甜到蛀牙，讓網友看得驚喜連連，紛紛留言：「哇！姐姐好漂亮喔」、「笑得可真燦爛」、「每一張都好看」、「明媚的像花兒一樣」、「天使般的微笑讓人如沐春風，這樣的笑容讓我一秒淪陷，太港了」。

趙雅芝曝光年輕時拍的寫真，每張都非常漂亮。（圖／微博@趙雅芝）

趙雅芝出道前是空服員，1975年轉行踏入演藝圈後，憑著《新白娘子傳奇》、《楚留香》等作品走紅，漂亮又有氣質的容貌令影迷印象深刻，直到2022年，趙雅芝的外型依舊沒太多變化，完全看不出已經67歲。

她曾分享保養祕訣，除了非常勤勞的搽護膚品，也注重運動、生活規律、飲食，每個禮拜都會做瑜伽和有氧運動，睡眠時間至少8小時，吃的東西必須新鮮且7分飽即可，最後一點也非常重要，就是要享受保養的過程，保持正面、樂觀的心情就不易變老。