《願未央》記錄朱西甯、劉慕沙夫妻倆感情與文學生涯。（朱家提供）

高雄興達電廠3日發生開關事故，造成全台大停電，不少電影院受到影響，即將在本月18日上映的《願未央》原本計畫於今天中午舉行的媒體試片，在無法確認戲院是否恢復正常供電之下，忍痛在開演前1小時緊急通知取消。

《願未央》聚焦鶼鰈情深的文壇代表朱西甯、劉慕沙兩夫妻，並由長女朱天文首度擔任導演。朱家姊妹朱天文、天心、天衣等人，除翻找到當年身穿軍裝與白衣花裙的父母結婚公證照，二女兒朱天心更在片中披露原來父母是結婚隔年才公證，而公證時更是喜上加喜，因為母親劉慕沙肚裡正懷著大姊朱天文，小夫妻的幸福溢於言表。

朱西甯年輕時受到孫立人將軍「十萬青年十萬軍」的號召投身軍旅，隨後到臺灣落地生根，在軍旅生涯之外，始終維持寫作志業。《願未央》中更是一揭朱西甯曾獲「世界文學組織之母」聶華苓的邀請，力邀他前來參加由她在美國愛荷華大學擔任計畫主持，具有國際知名度的「國際寫作計畫」（International Writing Program）。獲邀這個國際聞名的文學營，是莫大的肯定，此時身在臺灣軍中，正處於寫作能量高峰的朱西甯，一方面不願中斷持續的寫作進度，另方面也因現役軍職身份，最終婉謝邀請。朱家姊妹也從保留的信件中，找到當年朱西甯婉謝聶華苓邀約的信件。

在軍中不乏以文采而著名的作家，早年在鳳山陸軍官校服役期間，朱西甯與司馬中原、段彩華等軍中作家被稱為「鳳山三劍客」。以陸軍上校軍階退伍的朱西甯，隨後也發表了60萬字的《八二三注》，這本臺灣戰爭小說代表作，以「八二三砲戰」為藍本，把臺海前線的金門，在戰役期間承受近 50 萬發砲彈襲擊作為架構背景。朱西甯在書中自述表明要為這些戰爭裡保家衛國的無名英雄們，以及身後可敬的母親們留下紀念，為這場歷史性的臺海安全決戰之役，透過朱西甯的創作，留下時代的印記，該片也將安排於金門院線上映。

花了朱西甯10年時間誕生的《八二三注》，在《願未央》中更披露在正式發表前，曾歷經兩次廢稿第一次11萬字、第二次27萬字。朱天文片中更聊到這些珍貴的作廢手稿，並無保存下來，反而成為全家的便條紙，甚至拿來記帳。朱天文自己則是帶去學校當計算紙，她回憶道：「一頁一頁都訂成計算本，然後翻過來計算。常常在課堂上很無聊，我就這樣翻過來看。亂看一通」，竟也成了文學之家的日常回憶。

母親劉慕沙成為「他們在島嶼寫作」系列裡，首位主要以文學翻譯身份而成紀錄片主角。專擅於日本文學翻譯，譯筆成為引介日本近代經典文學的重要橋樑的劉慕沙，出生在苗栗銅鑼客家庄，原本是當地醫生望族的千金小姐，卻願放下優渥的生活條件，為愛出奔正在從軍的朱西甯。朱家姊妹也由當年的書信裡，在《願未央》裡回憶起當年父母直到結婚第二年，正懷著朱天文的劉慕沙，與身穿軍服的朱西甯到法院公證結婚。朱天心更透露當時母親公證完後，隨性地經過網球場參加打球，「她忘了自己已經是快做媽的人，也脫了鞋子下去打一場球，她覺得那是她最好的結婚禮物。」