俄羅斯入侵烏克蘭戰爭可能是二戰以來歐洲最具轉折性的事件，同時也是古巴導彈危機以來最危險的全球對抗。《紐約時報》著名專欄作家湯馬斯．佛里曼認為，這個故事可能有3種結局，他稱之為「全面的災難」、「骯髒的妥協」以及「救贖」。可惜的是，最好的結局卻反而是最不可能發生的。不過，專欄沒有提到中國在未來結局中可能扮演的角色與影響，相當令人意外。

佛里曼在其專欄中說，災難的情景正在上演，除非普丁改變主意，或是被西方震懾，否則他似乎寧願盡其所能地殺人並摧毀烏克蘭基礎設施，抹除烏克蘭作為獨立國家與文明的存在，顛覆其整個領導層。這一結局可能導致歐洲出現自納粹之後駭人程度聞所未聞的戰爭罪行，讓普丁和他的親信、以及整個俄羅斯都陷於國際孤立。

文章說，只要普丁一天不停止進攻，我們就會離地獄之門更近一步。美國的干預可能導致歐洲心臟地帶首次爆發核武器的戰爭，普丁會將基輔夷為平地，造成數以千計的人喪生，或是製造出一個歐洲阿富汗，引發難民問題和混亂。因為普丁沒有能力在烏克蘭扶植傀儡領袖，然後撒手不管，因為傀儡政權將面臨永無止境的反抗。普丁顯然對於該如何結束這場戰爭思之甚少，這是非常可怕的。

普丁的胃口已經遠不止於阻止烏克蘭加入北約，他完全沉迷於沙皇的「俄羅斯世界」，要將各地俄語民族重新統一起來。如果美國及其盟友試圖阻礙，普丁願意比所有人更瘋狂。加上越來越多的關於普丁精神狀態的報導，這些作用力加在一起真令人深感恐懼。

第二種情況是，烏克蘭堅持得夠久，讓經濟制裁對俄羅斯經濟造成足夠深刻的傷害，雙方不得不接受骯髒的妥協。妥協的內容大致是停火和撤軍，烏克蘭東部正式歸入俄羅斯，烏克蘭則明確表態永不加入北約，美國及其盟友也得同意取消對俄所有制裁。

不過，佛里曼認為這種情況仍然不太可能發生，付出了巨大的經濟和士兵生命代價後，還是無法實現烏克蘭重回俄羅斯祖國懷抱。烏克蘭可能還必須正式割讓領土，並接受成為俄羅斯與歐洲之間無主之地的結果。

佛里曼說，最後，也是最不可能發生、但卻可能有最好結果的情況，正如烏克蘭人民那樣，俄羅斯民眾拿出了爭取自身自由的勇氣和決心，通過將普丁驅逐下台，獲得救贖。許多俄羅斯人一定開始擔憂，只要普丁還是現在和未來的領導人，他們就沒有未來可言。成千上萬的俄羅斯民眾正在街頭抗議戰爭，儘管現在判斷還為時過早，群眾運動是否能終結普丁的統治，確實讓人好奇。

文章說，全世界大部份國家都在制裁俄羅斯，每一位俄羅斯人都必須為普丁付出無限期的代價，所有人心中難免盼望此時一些高級情報和軍事官員正在克里姆林宮某個密室開會，認定普丁的判斷嚴重失誤。而這些俄羅斯人若不合謀推翻普丁，就得一起被關進普丁的單人牢房。這最後一種情況最不可能發生，但它最有可能實現一個完整而自由的歐洲。

文筆一向犀利的佛里曼在這次專欄中沒有提到可能發揮種要作用的中國，在未來幾種可能的結局中將扮演何種角色，或是發揮什麼作用，乃至於中國對俄羅斯的支持將如何影響事件的結果，畢竟中國在這次俄烏戰爭中扮演重要角色，也是最有可能發揮關鍵作用的國家。