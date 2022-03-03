「加拿大廣播公司」（CBC）報導，加拿大軍情司令部（Canadian Forces Intelligence Command）司令2日承認，西方國家先前「非常擔心」中國大陸會在俄烏戰爭時趁機武力犯台，但相信北京政府已注意到西方國家對侵略行為的激烈反應，願意暫時打消其計畫。

加拿大軍情司令部司令萊特（Mike Wright）少將2日出席加拿大眾議院國防委員會的聽證會，在說明烏克蘭局勢時，他承認盟國國防情報機構1週前「非常擔心中國大陸」，認為北京政府可能以東歐衝突做為掩護，趁機加快自己進一步控制海外的計畫，「特別是台灣」。

CBC指出，雖然在俄羅斯實際入侵烏克蘭前，便已有許多安全與情報專家提及中國大陸可能與該國互相掩護、趁機進行武力犯台的風險，但萊特是首位公開承認有此威脅的高階情報官員。

萊特指出，他相信與俄羅斯結盟的中國大陸，已經注意到民主國家，特別是北大西洋公約組織（NATO）與西方世界的反應，希望這能讓北京政府暫時打消其計畫。

在俄軍持續於烏克蘭邊界集結期間，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）副總裁勒瑟（Ian Lesser）曾警告，北京政府可能選在東歐衝突爆發時攻擊台灣；不過退役美國陸軍中將、曾擔任駐北京武官的前國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）署長胡可成（Charles Hooper）則認為，烏克蘭和台灣同時面臨攻擊的可能性不大，因為北京正「非常仔細地關注當前局勢」，觀察其他國家的反應、吸取教訓，並將其納入自己的戰略中，不會急著與俄羅斯同步發起軍事行動。