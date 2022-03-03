今天上午全台多處無預警停電，行政院長蘇貞昌強調若有人為疏失一定究責。國民黨文傳會副主委江怡臻表示，這是政治責任的基本常識，但請蘇內閣不要再拿基層當「斷尾求生」的犧牲品。

江怡臻說，目前已有「疑程序操作錯誤害停電」的訊息傳出，台電則說是「南部電力系統電網故障」，蘇內閣似乎又要將0303全台大停電的責任，歸咎於台電或工作人員的操作不當。

江怡臻批評，2年內4次大停電，造成國人高度的不便與損失，且必須處於隨時可能沒電可用的不確定性之中，請問負責決策的蔡政府高官們難道不需要負起責任嗎？這絕非卸責給基層工作人員，台灣人民就能接受的。

她強調，去年大停電時，經濟部長王美花曾說要成立電力系統改善小組，試問經濟部電力系統改善進度何在？為何某個電廠出現問題，即會爆發全台大停電？台灣電力供應的問題，蔡政府遲遲無法解決，人民還要面對隨時可能停電的窘境多久？難道相關官員不該負起責任嗎？

她說，蔡政府聲稱「停電非缺電」，這是掩蓋能源政策不當的推託之詞，蔡英文向工商團體提出穩定供電的做法，包含水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用；加快機組修復速度等，這些解方都是「未來式」、「假設句」，如「水情好轉後」、「加快機組修復」等，變數太多，根本不可信賴。

她質疑，如果水情不如預期呢？加快修復是要加多快？現在台電機組大都已經用到緊繃，大幅壓縮合理的修復時間，暗藏的危機早已令人擔心不已。

她指出，此外，台電目前已經施行的部份措施，包括運用時間電價優惠、挪移用電尖峰等，今年還比往年提早了2個月開始（過去是5月，今年從3月就開始了），顯然台電已為電力不足預作準備。

她批評，但民進黨政府的官員們還「矇著眼睛，就以為看不見」，以為用「停電」就能掩飾「缺電」的事實，台灣人民沒電可用或隨時要被限電是最真實的感受，請蔡政府不要逃避責任，更不要再提出空泛的承諾，正視人民的用電需求，解決人民的缺電不便，才是最實際的保證！