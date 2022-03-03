高雄興達發電廠疑似人為因素等不明原因，導致全台大停電。橋頭地檢署3日晚間表示，啟動民生平台，釐清「興達電廠開關場事故」原因。檢方同時也呼籲民眾理性，不要散布假消息，以免觸法。

橋頭地檢署說，該署檢察長洪信旭獲知停電事件與興達電廠有關後，隨即指示該署民生專組主任檢察官顏郁山啟動民生平台機制，透過台灣電力公司高雄區營業處，了解事故發生的可能原因與停電狀況。

檢方表示，該署將持續了解事故原因，如有涉及人為不法，該署將依法偵辦。