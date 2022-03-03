全台大停電是人為疏失！檢方要查 19:592022/03/03 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄興達發電廠3月3日上午疑似不明原因，導致全台大停電。橋頭地檢署介入調查，圖為興達發電廠外觀。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄興達發電廠疑似人為因素等不明原因，導致全台大停電。橋頭地檢署3日晚間表示，啟動民生平台，釐清「興達電廠開關場事故」原因。檢方同時也呼籲民眾理性，不要散布假消息，以免觸法。 橋頭地檢署說，該署檢察長洪信旭獲知停電事件與興達電廠有關後，隨即指示該署民生專組主任檢察官顏郁山啟動民生平台機制，透過台灣電力公司高雄區營業處，了解事故發生的可能原因與停電狀況。 檢方表示，該署將持續了解事故原因，如有涉及人為不法，該署將依法偵辦。 全台大停電原因？興達電廠低調不回應 今晚用電尖峰全台實施「分區停電」？ 台電回應了 #興達電廠 #橋頭地檢署 #停電 #台電 #人為 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 303大停電是人禍？台電初步調查：員工操作錯誤 17:492022/03/03 財經 怎麼又停電？台電宣布15：40起 嘉義分區輪流停電 16:182022/03/03 生活 不斷更新》太陽沒了「卸載停電」 嘉義F組9萬戶黑漆漆 17:252022/03/03 生活 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 興達「開關廠設備故障」全台大停電 副廠長揭「爆炸聲」真相 13:312022/03/03 生活 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 北投石牌月月停電！陳思宇轟：台電寧補助高雄動物園也不改善設備 14:202022/03/03 政治 備轉容量率24％「太陽佔15％」 核能學者狠批台電說謊 18:542022/03/03 生活 入夜電還沒來！嘉義分區停電 F區仍無電可用 台電急回應 19:002022/03/03 生活 全國無預警大停電 媒體人：「超完美風暴」已經形成 19:142022/03/03 政治 空汙高雄人吸、復電北部人先 議員砲轟：次等公民？ 18:232022/03/03 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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