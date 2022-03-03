微軟公司創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda Gates）最近接受媒體訪問，首次談到兩人婚姻破裂是無法再信任對方，離婚後曾多日以淚洗面，以及如何走出情傷的心路歷程。

梅琳達近日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）晨間節目主持人蓋爾金（Gayle King）的專訪，憶述當這段27年婚姻走不下去時，她曾多日「以淚洗面」，還躺在地板上想著：「這怎麼可能？我要怎麼站起來？我該如何往前走？」

對於2000年蓋茲被踢爆有婚外情一事，梅琳達表示：「我當然相信寬恕，所以我以為我們已克服一些難題。這不是在某一刻發生什麼具體事情，只是到了某個時間點已經夠了，我意識到這不健康，我無法相信我們所擁有的。」

主持人追問梅琳達：「一旦信任破裂，是不是就難以恢復？」她答說：「在任何關係中都難以挽回。」在離婚期間，有時她會很火大，會為失去一些東西而悲傷，「這些東西是你原本以為一輩子都會擁有的。」

但經歷過這段痛苦的煎熬後，她開始了治癒之旅，「如今我覺得開始到達彼岸了。我覺得翻開了人生新篇章。我的意思是，現在是2022年了，我對即將發生的事情和未來的生活感到非常興奮。」這場獨家專訪訂周四完整播出。

梅琳達和蓋茲去年5月宣布離婚，去年8月完成離婚手續。媒體曾披露梅琳達早在2019年10月就開始諮詢離婚，更傳出她對已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的印象很差，曾火大警告蓋茲別再和他來往。