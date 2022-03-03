大陸徐州八孩母親、榆林鐵籠女事件，引起大陸社會高度關注。有全國政協委員建議，提高收買被拐賣婦孺罪法的定刑，最高可判處死刑，以發揮震懾和預防作用。

中共兩會將於明日起登場，全國政協委員謝文敏日前接受中新網訪問提出，中國目前的刑法寫道，若無其他犯罪情況，拐賣婦女兒童罪起刑為5年，最高刑期也僅10年；作為與拐賣婦女兒童相關的對向犯，若無其他犯罪情況，收買被拐賣婦女兒童罪法定刑最高刑為3年。

謝文敏認為，目前中國對於拐賣行為的刑期較短、處罰較弱，導致對買方行為約束力不足。她表示，刑法雖也規定在收買被拐賣婦女兒童罪中犯有其他罪名的，可按照其他罪名定罪處罰，但這類犯罪搜證困難，不易追責，故建議提高收買被拐賣婦女兒童罪的法定刑，最高可判處死刑，以發揮震懾和預防作用。

據中國大陸刑法第240條，拐賣婦女、兒童，處5年以上、10年以下有期徒刑，情節特別嚴重的，可處死刑，而第241條規定，收買被拐賣的婦女、兒童，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。