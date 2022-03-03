來到春天，該是時候幫化妝包換季了，M·A·C、THREE、香緹卡在今年春季推出全新限量彩妝，滿足各種春妝需求，彩妝控趕快來物色該入手哪樣好物！

▍1.M·A·C全新「霓櫻狂想」限量系列

總讓彩妝迷們手刀搶貨的M·A·C年度櫻花限量系列，今年3月又登場了！「霓櫻狂想」以狂野龐克搖滾為靈感，翻轉唯美浪漫意象，結合迷濛曖昧的霓光，演譯越夜越美的生命力與歡愉，全產品包含首次加入限量系列的「持色奶凍腮紅」、微霧皮革光「特潤霧光唇膏」、精緻櫻花印刻「超激光炫彩餅」，以及妝迷最愛「活力水噴霧」、「妝前唇霜」及 「24H超細緻眼線液」，打造絕美春季妝容。

M·A·C全新「霓櫻狂想」限量系列。（邱映慈攝）

MODEL疊擦M·A·C「霓櫻狂想」持色奶凍腮紅#獨角獸紫、#緋紅春櫻。（邱映慈攝）

M·A·C「霓櫻狂想」特潤霧光唇膏手部試色。（邱映慈攝）

MODEL疊擦M·A·C「霓櫻狂想」特潤霧光唇膏#月光珊瑚、#緋櫻之舞。（邱映慈攝）

M·A·C霓櫻狂想超激光炫彩餅。（邱映慈攝）

▍2.THREE周年限定彩妝

每年的3月3日是屬於THREE的節日Jubilee Day，今年3月THREE推出新品「THREE Be You！真我彩妝組」、「魅光星采筆」、以及限定4色的「魅光指彩」。「THREE Be You！真我彩妝組」中包含條紋設計化妝包，和眼影、唇頰多用途的彩盤，其中最左側是具有染唇效果的染唇底膏，喜愛自然氣色感的人一定不能錯過。

THREE周年限定彩妝。（邱映慈攝）

MODEL眼妝、唇妝皆由THREE周年限定彩妝中的彩盤完成。（邱映慈攝）

THREE周年限定彩妝限定4色的「魅光指彩」。（邱映慈攝）

▍3.香緹卡限量長頸鹿系列彩妝

香緹卡再度攜手長頸鹿保育基金會(CGF)，限量推出「長頸鹿慈善系列彩妝」，「溫柔巨獸長頸鹿四色眼影盤」以大地色系為主軸，可溫柔可知性，不僅好上手更不易出錯。而經典熱賣、歐美女星包裡必備的「花妍香頌唇膏」也推出三款限定顏色，外殼更以長頸鹿斑紋的深淺做出細膩金銅漸層，玻尿酸添加配方不僅邊上妝邊保養，摘下口罩更有粉嫩好氣色。搭配限量的「高畫質亮采腮紅隨身瓶」輕抹即可為臉頰增添可愛、自然的紅暈，創造平宛如柔焦般無瑕美肌。

香緹卡限量長頸鹿系列彩妝。（圖／品牌提供）