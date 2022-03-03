緬甸男星帕他空（Paing Takhon）年僅25歲，因為一張打扮成和尚的照片，讓他以「天菜和尚」的形象爆紅，更在2021年「全球百大帥哥」排行榜中摘下第一名，但他同年4月卻因參與反叛軍行動被補，遭判入獄3年；近日緬甸傳出帕他空獲釋出獄，昨（2）日更新臉書報平安外，IG也瘋傳多張好友替他接風的聚餐照，粉絲都期待他早日復出。

帕他空過去因帥氣外表和當過和尚的特殊經歷，而在網路上開始爆紅，1996年出生的他在緬甸當地是相當有名氣的模特兒、演員和歌手，2019年就被《緬甸時報》評選為「十佳演員」；真正讓他爆紅的，其實是他把扮成和尚的照片PO在IG，透露自己體驗去當10天和尚，逆天外貌造成網友熱搜和討論。

帕他空因為一張打扮成和尚的照片，讓他以「天菜和尚」的形象爆紅。(圖/ 摘自IG)

去年12月底美國網站「TC Candler」公布全球百大帥哥排行榜，帕他空居然擊敗世界級偶像韓國男團防彈少年團（BTS）成員V，再次讓他變成話題人物；諷刺的是，帕他空同年4月就被以「誹謗軍政府」罪名遭逮捕入獄，又被判處3年勞改，令許多全球粉絲都心碎。

網路上瘋傳帕他空出獄後模樣。(圖/ 摘自IG)

驚喜的是，據緬甸媒體報導指出，昨（2）日帕他空已獲得赦免出獄，且平安回到家中休息，更主動更新臉書頭像，似乎在向粉絲們報平安；另外IG更流出多張帕他空獲釋後跟朋友聚會照，看到他剪掉長髮和留了鬍子，體態沒有太大變化，看起來精神非常好，網友都表示期盼他重返演藝圈。