桃園市長鄭文燦出席「全球國際城市的新視野」系列演講活動，與師生分享施政願景。（圖／主辦單位提供）

全球化時代中，各國際城市紛紛透過規劃、設計與治理等策略，樹立城市的新視野。國立政治大學地政學系在「國立政治大學社會科學學院」、「地政學系系友會」、「華南金資產管理股份有限公司」的指導與支持下，在今年（2022）三月籌辦「全球國際城市的新視野」系列演講活動。3月2日首場邀請桃園市長鄭文燦，與同滿場師生、校友分享施政願景。

鄭文燦在演講中先以桃園的人口與產業成長作為開場，表示在城市高房價的情勢下，桃園相對為宜居宜業的城市。為因應相關成長，桃園在國土計畫中特別規劃集約發展地區及都市計畫縫合區等區域。配合交通運輸，桃園市提出三心六線建設及鐵路地下化的措施，強調台商回台及工業產值等全國第一。面對新的產業與發展，桃園市亦注重在地的歷史記憶，致力於將舊眷村轉型成文創園區。

除了社會經濟議題，鄭文燦認為一座永續城市，還需要著眼於自然環境的保護，因此國土計畫中規劃了生態重點維護地區以及藻礁保護區。桃園在生態綠洲的活化也不遺餘力，原本閒置荒野的大漢溪，現已搖身一變成休閒新秘境。

桃園市長鄭文燦出席「全球國際城市的新視野」系列演講活動，與師生分享施政願景。（圖／主辦單位提供）

桃園市長鄭文燦出席「全球國際城市的新視野」系列演講活動，與師生分享施政願景。（圖／主辦單位提供）

桃園致力於多面向、多場域的發展再生能源，以環保BOT作為典範，引導未來產業走向綠色生產。在減碳措施上，桃園也緊跟國際腳步，2019年至2021年國際碳揭露計畫(CDP)，桃園市連續3年獲評為A級城市，為全國唯一。鄭文燦也就國有地利用、區段徵收、房價、路燈PFI等議題侃侃而談，帶領師生一同回顧桃園走向智慧城市的歷史，並共同展望未來的發展。

鄭文燦在演講結語時一語道破城市規劃與治理的精髓：「都市要有秩序且有機地發展，除了規劃專業以外，還要居民參與，因此規劃者的專業必須在多元包容的基礎上」。

一座有魅力的城市，才能夠吸引優秀的人才，進而強化城市的競爭力！此番，在政大地政學系系孫振義主任與社會科學學院楊婉瑩院長的盛情邀約下，促成桃園市長與師生交流國際城市擘劃願景與都市規劃經驗，有助於融合都市計畫與國土計畫之學術與實務觀點，更顯意義非凡。