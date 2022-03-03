興達電廠開關場事故，導致全台大停電，台電表示太陽下山後恐供電不足，擔憂電網供需不平衡，決定雲林以下南部縣市實施分區局部限電。就有民眾發文呼籲北部人今晚幫忙節電，沒想到卻被網友們引用「政府說法」無情打臉。

有網友在PTT八卦版以「台北人可以節電幫忙南部朋友嗎？」為題發文，希望台北人下班回家後幫忙節電，提醒冰箱快開快關、不用的電器插頭拔掉、電腦用不到就關機、加熱盡量用瓦斯、不用微波爐和電鍋等省電方式，喊話「大家一起節電，讓電網負荷低一點，幫忙南部的朋友快速復電好嗎？」

沒想到網友們紛紛留言，引用政府不缺電的說法拒絕，「不缺電幹嘛節」、「備轉容量20幾，怕啥」、「不缺電啊，南部人有說缺電嗎？」、「101要點燈歡送美國爸爸你怎不說」、「反正是不缺電，南部用不到而已」、「啊不是不缺電，太陽也沒幫忙到南部，沒辦法」、「政府說沒缺電，不要造謠」。

也有網友提及核四公投結果，「四個不同意啊，自己吞好嗎」、「都投票要核電了，已經幫過了謝謝」、「北部當初是同意蓋核電的喔」、「南部死忠自己選的活該啊」。